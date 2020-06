Donnerstag, 11. Juni 2020

Fronleichnam lockt die Menschen nach Holzminden

Für viele ein Genuss: Bummeln und Eis schlecken an Fronleichnam in Holzminden. Foto: ap

Holzminden. Bei Sonnenschein und ein paar Wölkchen am Himmel strömen an Fronleichnam wieder viele Menschen in die Holzmindener Innenstadt. Wo bei den Nachbarn in Nordrhein-Westfalen am Donnerstag Feiertag ist, ist in Niedersachsen ein normaler Werktag. Viele Bummler nutzen den freien Tag aus und entspannen in Holzminden, genießen ein Eis oder schlendern durch die Altstadt. Die Einzelhändler, Eiscafébetreiber und Gastronomen freut das. Nach wochenlanger Durststrecke – wegen der Corona-Pandemie – ist bei ihnen wieder ordentlich was los. (ap)