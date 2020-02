Montag, 17. Februar 2020

Frühling im Februar: 16,3 Grad in Bevern

Wolfgang Wagner fotografierte diese Krokusse im Corveyblick in Holzminden

Holzminden/Bevern. Es ist der mildeste Winter seit 120 Jahren. In den Pyrenäen wird die Skisaison schon Mitte Februar beendet, im Harz war so gut wie kein Wintersport möglich und in den Gärten im Kreis Holzminden ist es bereits überall dort farbenfroh, wo die Sonne hinkommt. Winterlinge, Krokusse und auch die Christrosen blühen. Ein Beispiel hat Wolfgang Wagner bei einem Rundgang mit der Kamera für den TAH eingefangen im Corveyblick in Holzminden. „Die Bienen haben dieses Blütenangebot bereits für sich entdeckt“, schreibt er dazu. Der TAH-Wetterexperte Jürgen Höneke hat zum Thema warmer Winter einen Blick auf die Daten der DWD-Station geworfen. Und vermeldet einen neuen Dekadenrekord für die zweite Februardekade (11. bis 20. Februar). „Der Höchstwert lag mit 16,3 °C bisher um 0,1 K über dem bisherigen Spitzenwert vom 14. Februar 1958. Auch deutschlandweit wurde ein neuer Dekadenrekord erzielt: In Müllheim im Markgräfler Land wurden 21,5 °C gemessen und damit der alte Höchstwert vom 15. Februar 1958 aus Freiburg um 0,4 K übertroffen“, kommentiert er den Temperaturwert. (bs)