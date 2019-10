Sonntag, 27. Oktober 2019

Fuat Kazan sichert dem FC Stadtoldendorf einen Punkt

Der Stadtoldendorfer Sven Seidel geht mit vollem Einsatz in diesen Zweikampf.

Stadtoldendorf. Es bleibt dabei, der FC Stadtoldendorf kann auf eigenem Platz einfach nicht mehr gewinnen. Seit dem ersten Spieltag wartet man nun schon auf einen weiteren Heimdreier in der Homburgstadt. Auf der anderen Seite konnte am Sonntag, 27. Oktober, gegen den Tabellenvierten aus Einum ein mehr als gerechtes 2:2-Remis eingefahren werden. Und das lag vor allen Dingen daran, weil die vor dem Spiel von Trainer Werner Brennecke eingeforderte Moral und Einstellung in jeder Phase des Spiels nahezu zu 100 Prozent an den Tag gelegt wurde. (mis)

