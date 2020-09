Freitag, 18. September 2020

Führung durch das Entsorgungszentrum Holzminden

Das Entsorgungszentrum in Holzminden. Foto: Landkreis Holzminden

Holzminden . Die Trennung des Abfalls ist mittlerweile in Deutschland Standard. Doch was passiert dann mit unserem Abfall? In Kooperation mit der Abfallwirtschaft des Landkreises Holzminden bietet die Kreisvolkshochschule am Dienstag, 29. September, um 16.30 Uhr eine Führung durch das Entsorgungszentrum Holzminden, Am Dammbruch 2 an.

Der Landkreis Holzminden betreibt eine eigene kommunale Abfallwirtschaft. In deren Entsorgungszentrum werden fast alle Abfälle angenommen. Die Führung über die Anlage gibt einen Einblick in die moderne Abfallwirtschaft. Unsere Abfälle sind wertvolle Rohstoffe oder auch Energielieferanten. Im Vortrag werden Abfall- und Wertstoffströme aufgezeigt, Tipps zur Abfallvermeidung gegeben und Einblicke in den Betriebsalltag des Entsorgungszentrums gewährt. Die Führung soll zudem für einen nachhaltigen, ressourcenschonenden Lebensstil sensibilisieren.

Für die Veranstaltung ist zudem ein Mund-Nasenschutz mitzubringen. Anmeldungen für die gebührenfreie Führung sind erforderlich unter der E-Mail-Adresse info@kvhs-holzminden.de, über die Homepage www.kvhs-holzminden.de oder direkt in der Geschäftsstelle der KVHS. Für die Veranstaltung ist zudem ein Mund-Nasenschutz mitzubringen