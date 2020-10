Montag, 12. Oktober 2020

Führung mit der Waldpädagogin im Wildpark Neuhaus

Bei der Exkursion geht es um Wölfe und die großen Pflanzenfresser. Foto: Landesforsten

Neuhaus. Elegant und grau streicht der Wolf durch seine heimischen Wälder. Auf seinem Speiseplan stehen dabei unter anderem Wildschweine und Rehe. Das berühmte Wolfsgeheul ist im Solling eher selten zu hören, außer in den Ahlewiesen, denn hier wohnt das Wolfsrudel des Wildparks Neuhaus. Am Sonntag, 25. Oktober, bietet der Wildpark der Niedersächsischen Landesforsten eine eineinhalbstündige Führung an, mit dem Schwerpunkt Wolf und die großen Pflanzenfresser unserer Wälder.

