Samstag, 19. Oktober 2019

Führungswechsel bei der CDU Burgberg

Thomas Junker, Wolfgang Blume, Elke Grimme und Oliver Blume.

Bevern. Wolfgang Blume aus Holenberg übernimmt den Vorsitz des CDU-Verbandes Burgberg von Thomas Junker, der den Verband sieben Jahre geführt hat. Junker tritt am 1. November das Amt des Samtgemeindebürgermeisters in Bevern an und hat den Vorsitz deshalb vorzeitig abgegeben. Wolfgang Blume, der bereits stellvertretender Vorsitzender war, wurde in der Mitgliederversammlung im Landgasthaus „Zum Rosengarten“ in Golmbach einstimmig zum neuen Vorsitzenden gewählt. Oliver Blume aus Bevern übernimmt nach ebenfalls einstimmiger Wahl den stellvertretenden Vorsitz. Weitere stellvertretende Vorsitzende bleibt Elke Grimme aus Negenborn.

