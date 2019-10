Mittwoch, 23. Oktober 2019

Führungswechsel im CDU-Kreisverband Holzminden

Der CDU-Kreisverband Holzmidnen hat einen neuen Vorstand mit Tanya Warnecke an der Spitze. Foto: CDU

Kreis Holzminden. Tanya Warnecke ist neue Vorsitzende des CDU Kreisverbandes Holzminden. Die Mutter von vier Kindern und Bürgermeisterin der Samtgemeinde Bodenwerde-Polle steht fortan mit 100 Prozent der Stimmen an der Spitze der Christdemokraten. Die Versammlung dankt Dr. Thomas Hagemann für seine außerordentlichen Verdienste für den Verband und wählt ihn geschlossen zum Ehrenvorsitzenden. Warnecke möchte an die erfolgreiche Arbeit der letzten Jahre anknüpfen und wird sich mit ihrem Vorstandsteam auf die kommunalpolitischen Themen und die anstehenden Kommunalwahlen in 2021 konzentrieren. „ Ich freue mich auf diese Aufgabe. Lassen Sie uns für eine nachhaltige und verantwortungsvolle Politik im Kreis Holzminden stehen und gemeinsam diese wunderschöne Region gestalten“, so Warnecke. Das Vorstandsteam ergänzen Sabine Echzell, Thomas Junker und Thomas Stottmeister als stellvertretende Vorsitzende, Dr. Thomas Hagemann als Schriftführer, Marc Wellmann als Schatzmeister und Ruth Kossmann als Mitgliederbeauftragte. Zu den Beisitzern wählt die Versammlung Helmut Affelt, Elke Grimme, Sebastian Heidebrecht, Peter Matyssek, Birgit Oerke und Dr. Sören Warnecke. Der Vorstand bedankt sich bei Uwe Schünemann MdL für sein außerordentliches Engagement in der Verbandsarbeit. Großer Dank geht an den ausscheidenden Schriftführer Lucian Kubas und den ehemaligen Geschäftsführer Andreas Lueddecke.