Montag, 26. Oktober 2020

Führungswechsel in Wangelnstedt

Neues Führungsteam der Gemeinde Wangelnstedt ab dem 1. November: Bürgermeister Dirk Wollenweber (links) und Stellvertreter Dennis Kleinsorge. Foto: Gemeinde Wangelnstedt

Wangelnstedt. In der Gemeinde Wangelnstedt steht zum 1. November ein Bürgermeisterwechsel an. Der Rat der Gemeinde Wangelnstedt hat in seiner Sitzung am Freitag Dirk Wollenweber aus Linnenkamp zum neuen Bürgermeister gewählt. Wollenweber löst den bisherigen Amtsinhaber Marcel Lohmann ab, der das Amt zum 31. Oktober niederlegt. Stellvertreter wird Dennis Kleinsorge aus Emmerborn.

Den ausführlichen Bericht lesen Sie im TAH vom 26.10.2020