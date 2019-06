Freitag, 07. Juni 2019

Füllhorn an Erinnerungen und Anekdoten: „Holzmindens Fußballgeschichte Teil 3“ ist da!

Rufen alte Fußballer-Zeiten wach: Wolfgang Peter, Roland Thiel und Peter Lobitz. Foto: spe

Holzminden. „Als der Jubel vom Jahnplatz noch durch Holzminden hallte“ – schon der Titel weckt bei alten Holzmindenern Bilder im Kopf, ruft Geräusche und Gerüche in Erinnerung. Der Jahnplatz war allwöchentlicher Treffpunkt, Schauplatz mancher Fußballschlacht, Kinderhort und gute Stube in einem. Das Holzmindener Fußballurgestein Roland Thiel hat diesem fast schon heiligen Fleckchen Erde ein Denkmal gesetzt mit seinen 2016 und 2018 erschienenen „Bilderbüchern“. Viele Fotos und kleine Geschichten hat er zusammengetragen, die die Erinnerungen wach halten. Jetzt legt er nach und hat sich für den dritten Band von „Holzmindens Fußballgeschichte in Bildern“ mit Peter Lobitz und Wolfgang Peter versierte Partner an die Seite geholt. Sie sind wie Thiel Fußballer mit Herz, Leib und Seele geblieben und kennen sich aus mit der schönsten Nebensache der Welt – insbesondere in Holzminden und Umgebung. „Der Jahnplatz ist immer unsere Klammer gewesen“, sagen sie. Entstanden ist, wie Roland Thiel es nennt, „der finale Pass“ – ein Buch zum Verlieben und Schmökern. Am Mittwoch, 12. Juni, stellt das Autoren-Trio den dritten Band „Als der Jubel vom Jahnplatz noch durch Holzminden hallte“ ab 16 Uhr im „Altendorfer Hof“ der interessierten Öffentlichkeit vor. (spe)

Den ausführlichen Artikel lesen Sie im TAH vom 7. Juni