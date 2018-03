Dienstag, 27. März 2018

Fünf Bands tragen echtes Blues-Feeling zum Festival nach Holzminden

Vielleicht die beste Blues Band Europas und schwer angesagt: „B.B. & The Blues Shacks“. Foto: Blues Shacks

Holzminden. Der Vorverkauf für das 5. Weserbergland Blues-Festival im Jazz-Club Holzminden hat begonnen. Wieder werden an drei Tagen fünf verschiedene Bands dem alten Bahnhof das echte Blues-Feeling verpassen, mit Spitzenbands wie Al Jones & Band am Freitag und „B.B. & The Blues Shacks“ am Sonnabend. Hinzu gesellen sich „4Sale“ sowie mit „The Chain Gang Kings“ sowie zum Blues-Frühschoppen am Sonntag die „Medicine Blues Band“ zwei noch recht neue Bands. Bespielt wird das gesamte Terrain des Blues, von dem John Lee Hooker einmal sagte, er sei „der Ursprung aller Musik, die Wurzel. Blues ist unter uns, seit es die Welt gibt.“ (ez)

