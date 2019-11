Dienstag, 12. November 2019

Fünf Jahre Hol-Za Holzmindener Zeitarbeit GmbH

Mitarbeiter, von links: Dieter Fanselow (Geschäftsführer), Michael Hoemann (Personaldisponent), Kai Sulimma (Personaldisponent), Annette Böttcher (Finanzbuchhaltung), Andreas Beinling (Lohnbuchhaltung), Christian Hahn (Leiter Personaldisposition). Foto: Hol-Za

Holzminden. Vor fünf Jahren, am 11. November 2014, wurde die Hol-Za Holzmindener Zeitarbeit GmbH als Teil-Nachfolgegesellschaft der ehemaligen Beschäftigungsgesellschaft gegründet. Sie kümmert sich seitdem um Arbeit suchende Menschen aus Holzminden und Umgebung. Aus Anlass des fünfjährigen Bestehens präsentiert sich das Unternehmen im neuen Kleid. Durch die Neugestaltung des Firmenlogos und der Homepage soll ein modernerer Auftritt in der Außendarstellung erzielt werden. Inzwischen sind bei der Hol-Za rund 200 Arbeitnehmer beschäftigt. Die Mitarbeiter in der Verwaltung kümmern sich um diese Mitarbeiter und weitere Arbeitsuchende, die sich beinahe täglich bewerben.

