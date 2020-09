Sonntag, 27. September 2020

Fünf Preisträgerinnen beim Vocal-Hero-Finale

Anna-Lena Janus gewann den Jury-Preis der Altersklasse I. Die Fotos unten zeigen die übrigen Gewinnerinnen Sophia Rein, Keyth Bode, Eva Horstmann und Anna Funk. Fotos. jbo

Holzminden. Das Vocal-Hero-Finale in der Holzmindener Stadthalle verlief coronabedingt in ungewohnt „kleinem“ Rahmen – wurde aber dennoch ein voller Erfolg. Mittels Online-Voting, das übrigens hervorragend funktionierte, wurden die Publikumspreise vergeben. 942 Teilnehmer wählten Sophia Rhein und Keyth Bode auf den jeweils ersten Platz der Altersklassen I und II. Den Preis der Jury, bestehend aus Franziska Pilz, Stefan Derguti und Paul Symann, konnten Anna-Lena Janus und Eva Horstmann in Empfang nehmen. Auf die Gewinner des Jurypreises wartet ein sechsmonatiger Gesangsunterricht an der Musikschule Holzminden, die Sieger des Publikumvotings können sich auf eine Aufnahme im Tonstudio der Musikschule freuen.

In der Altersklassen III wurde nur der Jurypreis vergeben, der in diesem Jahr an Anna Funk ging. Sie darf damit im nächsten Jahr das Vocal-Hero-Finale eröffnen. (jbo)

