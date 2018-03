Dienstag, 27. März 2018

Fünf PSVer kämpfen in Springe

Das Team des PSV, von links: Imke Terra, Edgar Dohmann, Elke Dorusch, Holger Rohlfing.

Holzminden. Der Springe-Deister-Marathon ist immer der erste große Straßenlauf-Frühjahrsklassiker der Region, der für viele Jahr für Jahr der erste Lauf in den Frühling ist. Doch in diesem Jahr, bei der 42. Auflage, war alles anders. Bei Minustemperaturen und einem heftigen und eisigen Nordostwind wurden in Springe die Läufe über die Distanzen von 5 Kilometer, 10 Kilometer, Halbmarathon und Marathon ausgetragen.

Obwohl sich der Veranstalter bei der Herrichtung der Strecken alle Mühe gegeben hat, kam er nicht immer gegen die Unbilden des Wetters an. In einigen Abschnitten glich der Straßenlauf auf dem Rundkurs am Kleinen Deister eher einem Crosslauf. Etwa 1.100 Aktive hatten sich über die unterschiedlichen Distanzen zu diesem Event vorangemeldet, aber wegen des Wetters traten viele nicht an. Erfreut war der Veranstalter, dass trotzdem als rund 660 Sportler die Ziellinie überquerten.

Selbst diese extremen Voraussetzungen konnten fünf PSV-Aktive nicht abhalten, in Springe über die Zehn-Kilometer-Distanz zu starten. Und so stand man, gut eingepackt, mit dem Vorsatz „gesund das Ziel erreichen“ unter den rund 200 Teilnehmern dieses Laufes. Zeiten und Platzierungen waren letztlich Nebensache, aber im Nachhinein gesehen, waren diese mehr als beachtlich.

Unter den 75 Frauen dieses Laufes befanden sich mit Elke Dorusch und Imke Terra zwei PSV-Frauen. Beide gingen die Distanz vorsichtig an, aber nach einigen Kilometern vergisst man oft seinen Vorsatz und passt jeweils das Tempo dem Untergrund entsprechend an. Nach einem sehr guten Lauf überquerte Elke Dorusch nach 56:06 Minuten als 17. des Frauenfeldes und als Klassensiegerin in W60 die Ziellinie. Kurz nach ihrer Vereinskameradin erreichte Imke Terra als 19. des Gesamtfeldes der Frauen, mit einer Zeit von 57:25 Minuten das Ziel, was der dritte Platz der Klasse W30 war.

Unter den 122 Männern, die das Ziel erreichten, befanden sich mit Holger Rohlfing, Ingo Taube und Edgar Dohmann drei PSVer. Auch sie waren im Nachhinein mit ihren Leistungen, Platzierungen und Zeiten sehr zufrieden. Holger Rohlfing war erwartungsgemäß der schnellste PSV-Läufer. Die Ziellinie überquerte er als 32. des Gesamtfeldes der Männer nach 48:43 Minuten und als 4. der Klasse M40. Auf den 72. Platz des Männerfeldes kam Ingo Taube mit einer Zeit von 54:55 Minuten, was der 8. Platz in M40 war. Edgar Dohmann, der bereits zur Klasse M60 gehört, wurde mit 57:32 Minuten 86. des Gesamtfeldes und 5. seiner Altersklasse.

Ein umfangreiches Wettkampfprogramm wartet nun auf die PSV-Akteure: Ostersonnabend der Paderborner Osterlauf, eine Woche darauf der Hannover-Marathon mit all den Läufen über die unterschiedlichen Distanzen einschließlich der Deutschen Meisterschaften im Halbmarathon und am selben Tag die ersten Bahnwettkämpfe der Region in Uslar.