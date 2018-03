Sonntag, 25. März 2018

Fünf weitere Tore auf dem neuen Grün

Der Holenberger Jan Naumnik setzt sich gegen die Stadtoldendorfer Niklas Dorf (links) und Dennis Wollenburg durch.

Stadtoldendorf. Nach drei Heimsiegen in Folge wollte der FC Stadtoldendorf gegen den TSV Holenberg auf dem heimischen Kunstrasen nachlegen. Der Ligaprimus ließ gegen den Tabellenelften nichts anbrennen und gewann letztlich auch in der Höhe verdient mit 5:0 (2:0). Den Gästen aus Holenberg war anzumerken, dass sie das erste Pflichtspiel nach der Winterpause bestritten, während der FC die Partie mit gewohnter Souveränität für sich entschied.

Nichtsdestotrotz brauchte die Bisset-Elf eine gute Viertelstunde, bis sie ins Spiel fand. Nach harmlosen Torannäherungen per Standard, hätten die Gäste in der 10. Spielminute in Führung gehen können: Patrick Schiermeister bediente TSV-Torjäger Suchy mustergültig mit einem Pass in die Tiefe, den zu harmlosen Flachschuss des Torjägers parierte FC-Schlussmann Schmidt jedoch sicher. Fünf Minuten später zappelte der Ball dann das erste Mal im Netz. Eine lange Ecke von der linken Seite köpfte Patrik Kirschnick unmittelbar vor das Tor, von dort nickte Dennis Wollenburg ohne Probleme ein. In der Folge kamen die Homburgstädter immer besser ins Spiel, verpassten es allerdings frühzeitig auf 2:0 zu erhöhen. Niklas Dorf scheiterte nach mustergültiger Flanke mit seinem Kopfball freistehend aus fünf Metern, Fuat Kazans Freistoß aus zentraler Position lenkte der TSV-Torwart brillant ans Aluminium und verhinderte den erneuten Einschlag. Auf der Gegenseite war es wieder die Kombination Schiermeister auf Suchy, die beinahe den Ausgleich brachte. Ein weiterer Pass in die Tiefe vollstreckte der Holenberger Angreifer allerdings auch dieses Mal nicht in gewohnter Manier. Noch vor dem Pausenpfiff stellte der FC dann auf 2:0. Nachdem Niklas Dorf das Spielgerät zuvor noch kläglich aus geringer Distanz über den Querbalken setzte, legte der Youngster in der 44. Spielminute auf FC-Goalgetter Kazan ab, der aus 14 Metern keine Mühe hatte und den Ball rechts unten einschob.

Nach dem Pausentee sahen die 150 Zuschauer ein unverändertes Bild. Die Heimelf kontrollierte weiterhin das Spielgeschehen, die Gäste vom Rand des Voglers versuchten über Kontersituationen zum Erfolg zu gelangen und waren größtenteils in der Defensive gefordert. In der 55. Minute vollendete Kasim Yildiz eine Freistoßflanke per Kopf zum 3:0, ehe Patrik Kirschnik zwei Zeigerumdrehungen später mit einem platzierten Schuss ins rechte Toreck Sascha Brömer keine Chance ließ und auf 4:0 erhöhte. Den Schlusspunkt setzte Fuat Kazan zehn Minuten vor Schluss, als er bei einer flachen Hereingabe nur noch den Fuß hinhalten musste, um sein 23. Saisontor zu markieren. Letztlich war es vor allem die individuelle Klasse der Homburgstädter, die das Spiel entschied.

FC Stadtoldendorf: Robert Schmidt, Sven Seidel, Christopher Schulze (54. Daniel Kaufmann), Dennis Wollenburg, Mehmet Gökbulut, Kasim Yildiz, Patrik Kirschnick (70. Murrat Atav), Artur Kaufmann, Niklas Dorf (63. Gilhad Elwayss), Fuat Kazan, Muzaffer Dogan

TSV Holenberg: Sascha Brömer, Daniel Schmidtmann, André Wolf, Patrick Schiermeister (84. Matthias Kumlehn), Lennart Homeyer (72. Dennis Lautenschläger), Niclas Homeyer, Kevin Suchy, Dennis Naumnik, Kai Löwenich, Henrik Ratay (72. Simon Weirauch), Jan Naumnik.