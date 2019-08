Freitag, 16. August 2019

Fünftklässler der Homburg Schule in Stadtoldendorf werden in Klassenbildung miteinbezogen

In kooperativen Gruppenspielen lernen sich die Schüler kennen. Foto: beb

Stadtoldendorf. Zum Beginn eines jeden neuen Schuljahres, wenn die neuen fünften Klassen einer Schule begrüßt werden, lässt sich in den meisten Fällen mehr oder weniger dasselbe Szenario beobachten: die (häufig aufgeregten) Jungen und Mädchen werden von ihren neuen Klassenlehrern der Reihe nach aufgerufen und erfahren dabei, welche anderen Schüler sie in den nächsten Wochen als ihre neuen Klassenkameraden kennenlernen dürfen. Einen ganz anderen ersten Schultag an der weiterführenden Schule erleben in diesem Jahr die neuen Fünftklässler der Stadtoldendorfer Homburg Schule. Sie werden aktiv in die Klassenbildung mit einbezogen und lernen sich in zwei „Team-Tagen“ am Freitag und Sonnabend erst einmal spielerisch als Jahrgang kennen. Angeleitet werden sie dabei von vier Erlebnispädagogen der „Schattenspringer“. (beb)

