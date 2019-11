Samstag, 02. November 2019

Für die HAWK hat der Neubau an der Holzmindener Böntalstraße erste Priorität

Das Modell gibt einen Eindruck vom hochgewachsenen Baukörper auf dem landeseigenen Grundstück. Foto: HAWK

Holzminden. „Bis Weihnachten“ wünscht sich HAWK-Präsident Dr. Marc Hudy „ein verbindliches Signal“ von der Stadt Holzminden, was den Standort des HAWK-Neubaus für die Soziale Arbeit angeht. Er ergänzt: „Wir können nicht gegen die Stadt und wir wollen es nicht.“ In der Frage befindet man sich nun im Abstimmungsprozess mit der Stadt Holzminden. In der letzten Woche informierte das HAWK-Präsidium auf Einladung des Bürgermeisters in Holzminden über Abstimmungsprozesse, die Neubau-Varianten und ihre Analyse, insbesondere über die Variante Böntalstraße. Hier wurden Bürgermeister, Baudezernat und Fraktionen in Kenntnis gesetzt. Sie konnten auch ein Modell in Augenschein nehmen. In Hannover fand am Rande einer Landtagssitzung diesbezüglich ein Gesprächstermin mit Minister statt. Für die HAWK ist der Standort auf der Grünfläche an der Böntalstraße „der in jeder Hinsicht favorisierte Lösung“, die es zuallererst zu verfolgen gilt – auch im Hinblick auf die Weiterentwicklung des Campus’. Dies ist auch die kostengünstige Variante. Erst als zweite Option kommt ein Anbau an das Gebäude am Billerbeck in Betracht. Die mögliche architektonische Umsetzung der Variante Böntalstraße mag nach ersten Entwürfen überraschen: Sie kommt mit recht wenig Grundfläche aus und wächst stattdessen in luftige Höhen. (spe)

Den ausführlichen Artikel lesen Sie im TAH vom 2. November