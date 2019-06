Freitag, 28. Juni 2019

Für die Oberliga verlängert

Der Sponsoringvertrag bis 2021 ist unterschrieben: Dirk Brüninghaus, Geschäftsführer der Brauerei Allersheim GmbH, und Volker Gnioth, Geschäftsführer der Sportmarketing GmbH unterschreiben gemeinsam. Foto: ap

Stadtoldendorf. Die 15 Jahre haben sie schon mal geschafft: Seit 2006 sponsert die Brauerei Allersheim GmbH schon die Sportmarketing GmbH aus Stadtoldendorf. Und jetzt geht es weiter: Der Sponsoring-Vertrag ist auf zwei Jahre verlängert. „Wir freuen uns sehr darüber!“, verdeutlicht Volker Gnioth am Freitag und verspricht: „Wir sind bemüht, der Allersheimer Brauerei ein guter Partner zu sein.“ Der Handballverein TV 87 ist zweimal aufgestiegen, spielt nun in der Oberliga. „Das ganze Gefüge passt so gut. Wir freuen uns, dass wir zurück sind!“, erklärt Volker Gnioth. „Die Brauerei unterstützt uns, dass wir so erfolgreich sind“, fügt er da hinzu. Und „egal, was wir machen: Allersheim ist immer unser Partner!“ (ap)

