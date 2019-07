Dienstag, 09. Juli 2019

Für ein Wochenende zum Parfumeur werden im Duftworkshop „Création“

Am Wochenende können die Teilnehmer ihr eigenes Parfum kreieren.

Holzminden. Einmal selbst Parfumeur sein und sein eigenes Parfum kreieren! An diesem Wochenende findet der Parfumworkshop „Création“ mit dem Parfumeur-Createur Karl Heinz Bork in den schönen Räumlichkeiten des Torhauses am Katzensprung in Holzminden statt. Der zweitägige Workshop beginnt mit einer Einführung am Sonnabend, 13. Juli, ab 15 Uhr. Der Workshop am Sonntag, 14. Juli, ab 11 Uhr steht dann ganz im Zeichen der „Création“. Anhand ihrer Duftpräferenzen entwickeln die Teilnehmer ihre eigene Parfum-Création. Anmeldungen nimmt die Stadtmarketing Holzminden GmbH ab entgegen unter der Telefonnummer 05531/992960 oder unter info@stadtmarketing-holzminden.de.

