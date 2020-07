Mittwoch, 08. Juli 2020

Für einen Radschnellweg zwischen Holzminden und Bevern

Eine der letzten Fahrraddemos in der Neuen Straße. Foto: Verkehrsinitiative

Holzminden/Bevern. „Mehr Radverkehr bedeutet mehr Lebensqualität in den Städten und Gemeinden. Darüber hinaus spart Radverkehr Energie, Platz, entlastet von Lärm und Abgasen, fördert die Gesundheit und bietet beste Voraussetzungen für eine nachhaltige städtebauliche und verkehrliche Entwicklung. Hier liegen auch die größten Potenziale, denn 25 Prozent aller Autofahrten enden bereits nach zwei Kilometern.“ So steht es auf der Internetseite des niedersächsischen Ministeriums für Wirtschaft, Arbeit, Verkehr und Digitalisierung, und dieser Aussage schließt sich die Verkehrsinitiative Nachhaltige Mobilität an. Die Initiative meint aber, dass sich zwischen ehrenwerter Absicht und Realität große Abgründe auftun und veranstaltet deshalb am Sonnabend, 11. Juli, 11 Uhr ab Parkplatz Liebigsporthalle in Holzminden eine Fahrraddemonstration, die unter Polizeibegleitung auf der Straße nach Bevern und zurück führt. Es besteht Masken- und Abstandspflicht.

