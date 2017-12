Donnerstag, 07. Dezember 2017

Für sieben Monate nach Mazar-e Sharif

Die Feldkiste von Oberstleutnant Belke ist gepackt.

Holzminden. Die Feldkiste ist gepackt, die Einsatzvorbereitung abgeschlossen, alle Weichen sind gestellt. Am 8. Januar verlässt Oberstleutnant Christian Belke die Pionierkaserne in Holzminden. Für sieben Monate geht der Kommandeur des Panzerpionierbataillons 1 nach Afghanistan, genauer nach Masar-e Scharif und Camp Marmal in Nordafghanistan. Für den Berufssoldaten wird es der dritte Einsatz in dem zentralasiatischen Land. 2002 gehörte Christian Belke als Chef der Pionier- und Feldlagerbetriebskompanie zum ersten deutschen Einsatzkontingent in Kabul. 2009 war er Stabsoffizier im ISAF-Hauptquartier, und 2018 wird er als Berater für Pioniere der afghanischen Armee tätig sein. (fhm)

Lesen Sie mehr im TAH vom 08.12.17.