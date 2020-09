Montag, 07. September 2020

Fürstenberg: Mittelalterliche Geschichten und Sagen

Mönch Bruder Peturs erzählt, wie die Menschen im Mittelalter gelebt haben. Foto: Pfeiffer

Fürstenberg. Ein besonderer Abend erwartet die Gäste am Freitag, 18. September, um 19 Uhr im Mittelalterdorf Bokenrode in Fürstenberg. Der Mönch Bruder Petrus erzählt, wie die Menschen zu seiner Zeit im Mittelalter gelebt haben. Ritter, Klöster, Bauern, Zauberer und Feen beleben seine Erzählungen. Die Besucher und Besucherinnen können beim Lagerfeuer in die Zeit des Mittelalters eintauchen. Sie können dann nicht nur den Erzählungen des Mönchs, dargestellt von Peter Pfeiffer, sondern auch seinem Lautenklang und den Balladen lauschen. Wissenswertes über die Trendelburg, die Sababurg oder auch das Kloster Kemnade werden ebenso zu Gehör gebracht. Der Erzählabend findet im Freien oder im Mittelalterhaus neben der Jugendbildungsstätte in Fürstenberg, Am Schullandheim 1 statt. Entsprechende Kleidung und eventuell Decken werden daher empfohlen. Für die Veranstaltung ist zudem ein Mund-Nasenschutz mitzubringen. Anmeldungen für den Abend sind erforderlich unter der E-Mail-Adresse info@kvhs-holzminden.de, über die Homepage www.kvhs-holzminden.de oder direkt in der Geschäftsstelle der KVHS. Das Eintrittsgeld ist an der Abendkasse zu zahlen.