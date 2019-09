Sonntag, 08. September 2019

Fürstenberg Nachtglanz – Eine spannende Begegnung

Die Effenberg Models zeigten Mode einmal völlig anders. Fotos: spe

Fürstenberg. Zur zweiten Museumsnacht hatte das Museum Schloss Fürstenberg eingeladen. Fast das gesamte Museum tauchte am Sonnabendabend und bis in die Nacht hinein in eine wundersame Stimmung, von der sich die Besucher nur zu gern gefangen nehmen ließen. Die Rockband „Nadja’s Kitchen“ spielte, DJ Breeze sorgte für coole Beats im ganzen Haus, Museumsguides führten durch die Ausstellung, und bei einem Glas Sekt wurden angeregte Gespräche geführt. Außerdem konnten die Besucher ihre von Schülern gestalteten Lieblingsteller küren. Die Sieger wurden später gekürt. Höhepunkte waren die Auftritte der Effenberg Models, die Mode aus dem Haus Schwager sehr dynamisch, sexy und völlig anders präsentierten. (spe)

