Sonntag, 19. Juli 2020

Fürstenberg: Zigarettenautomat entwendet und wiedergefunden



Fürstenberg. Bisher unbekannte Täter haben in der Nacht von Donnerstag auf Freitag in der Derentaler Straße in Fürstenberg von einer Hauswand einen Zigarettenautomaten komplett entwendet. Er wurde von den Tätern abgebaut und vermutlich mit einem Pkw abtransportiert. Im Rahmen der Sachverhaltsaufnahme wurden weitere Automaten überprüft. In Boffzen und Fürstenberg konnten hierbei an zwei weitere Automaten Schäden festgestellt werden, die darauf schließen lassen, dass diese ebenfalls entwendet werden sollten. Durch einen aufmerksamen Spaziergänger wurde am Sonntag ein Zigarettenautomat im Waldgebiet zwischen Fürstenberg und Derental aufgefunden. Er meldete seinen Fund der Polizei. Ein Abgleich mit der vorgefundenen Gerätenummer ergab, dass es sich zweifelsfrei um den Automaten aus Fürstenberg handelt. Die aktuellen Ermittlungen dauern an. Personen, die Hinweise zu dem Diebstahl, verdächtige(n) Person(en) und/oder Fahrzeugen machen können, werden gebeten, sich mit der Polizei Holzminden unter der Rufnummer 05531/958-0 in Verbindung zu setzen.