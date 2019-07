Donnerstag, 04. Juli 2019

Fürstenberg: Zum vierten Mal brennt es im Keller

Wieder hat es in dem Keller des Mehrfamilienhauses in Fürstenberg gebrannt.

Fürstenberg. Den Einsatzort kennen die Feuerwehrleute des ersten Löschzuges der Samtgemeinde Boffzen bereits: Neue Straße 10 in Fürstenberg. Zum vierten Mal wurden sie zu einem Kellerbrand gerufen. Diesmal ging am Donnerstagabend um 19.42 Uhr der Alarm los. Minuten später waren 30 Einsatzkräfte der Wehren aus Boffzen und Fürstenberg, die den ersten Löschzug stellen, vor Ort. Als die Wehr eintraf, hatten bereits alle Mieter das Gebäude verlassen. Unter der Leitung von Fürstenbergs Ortsbrandmeister Carsten Röttger gelang es sehr schnell, den Brand in dem stark verqualmten Keller zu löschen. Zwei Trupps unter Atemschutz gingen gegen die Flammen vor, weitere Atemschutzgeräteträger standen in Bereitschaft. Nach 20 Minuten hieß es „Feuer aus“. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Zum ersten Mal hat es in dem Keller des Mehrfamilienhauses im November 2017 gebrannt. In diesem Jahr musste die Feuerwehr dann zweimal in die Neue Straße ausrücken: am 30. Januar und am 13. März. (bs)