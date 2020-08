Freitag, 14. August 2020

Fürstenberger Straße in Holzminden ab Montag voll gesperrt

Die Stadtwerke arbeiten im Abschnitt zwischen Lönsstraße und Ohlengasse. Die Sperrung betrifft den Bereich zwischen Wilhelm-Raabe-Straße und Bahnhofstraße. Foto: spe

Holzminden. Ab Montag, 17. August, führen die Stadtwerke Holzminden in der Fürstenberger Straße im Bereich zwischen der Lönsstraße und der Ohlengasse Bauarbeiten an den Ver- und Entsorgungsleitungen durch. Das bedeutet, dass ab Montag der gesamte Verkehr aus beiden Richtungen über die Bahnhofstraße, Südstraße und Luisenstraße fahren muss. Eine Einfahrt für die Anwohner und zum Verbrauchermarkt in der Gartenstraße ist weiterhin möglich. Die Stadtbushaltestelle in der Gartenstraße kann aber für die Zeit der Sperrung ebenfalls nicht angefahren werden und wird zur Bahnhofstraße und zum Haarmannplatz verlegt. Geplant ist, dass die Arbeiten am Freitag, 21. August, abgeschlossen sind und die Straße wieder freigegeben wird. Die Stadtwerke und die ausführende Baufirma bitten die Anlieger und Verkehrsteilnehmer um Beachtung und Verständnis für die angeordneten Maßnahmen.