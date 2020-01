Sonntag, 12. Januar 2020

Fulminanter musikalischer Jahresauftakt in der Stadthalle Holzminden

Nicholas Milton und das Göttinger Symphonie Orchester. Fotos: hö

Holzminden. Ein durchaus außergewöhnliches Neujahrskonzert hat der Kulturverein Holzminden am Freitag den Besuchern der bis auf den letzten Platz ausverkauften Stadthalle präsentiert. Außergewöhnlich war es in mehrfacher Hinsicht. Ungewöhnlich war schon das Programm. Der überwiegende Teil der gespielten Stücke stammte aus der Feder von Antonin Dvorák und Bedrich Smetana. Bei den wenigen Kompositionen der Strauß-Familie handelte es sich um selten zu hörende Stücke, und, auch das ist für ein Neujahrskonzert ganz ungewöhnlich, es war nicht ein Walzer dabei.

„Feuerwerk“ war der Titel dieses Konzertes in Anlehnung an die noch nicht lange zurückliegende Silvesternacht, und das Göttinger Symphonie Orchester präsentierte in der Tat ein musikalisches Feuerwerk mit zischenden Raketen und krachenden Böllern, aber auch mit besinnlichen Tönen. Der temporeiche Beginn mit Antonin Dvoráks Slawischem Tanz Nummer eins C-Dur kam in seinem Tempo einer loszischenden Feuerwerksrakete gleich, die die Göttinger am Schluss in einer enormen Steigerung explodieren ließen. Mit diesem Stück hatte Nicholas Milton, der neue Chef-Dirigent der Göttinger Symphoniker, den das Holzmindener Publikum an diesem Abend zum ersten Mal erlebte und der in seinen Moderationen mit Lob und Komplimenten für die Stadt und ihre Einwohner nicht sparte, bereits die komplette Stadthalle für sich gewonnen. (hö)

Den ausführlichen Artikel lesen Sie im TAH vom 13. Januar