Freitag, 21. Februar 2020

Fulminantes Konzert des Polizeiorchesters Niedersachsen in der Stadthalle Holzminden

Nicht nur zuhören, sondern auch mitsingen heißt es bei Tom Ludwig. Foto: bs

Holzminden. Wie nahe Fassungslosigkeit, Trauer und Betroffenheit, Begeisterung und Zuversicht liegen können – spüren am Donnerstagabend die 780 Gäste des Polizeiorchesters Niedersachsen in der Holzmindener Stadthalle. Da ist die Schweigeminute für die Opfer der Gewalttat in Hanau, zu der Holzmindens Polizeichef Oliver Tschirner aufruft. Da ist aber auch das Orchester, dass die Holzmindener einmal mehr mit einem fulminanten Konzert beschenkt. Da gibt es die großen Probleme an den Kreis-Holzmindener Schulen und einen Präventionsrat, der seit Jahren vor sich hindümpelt. Und da gibt es jetzt den festen Willen, ihn wiederzubeleben: Das Signal dafür geben an diesem Donnerstagabend in der Holzmindener Stadthalle Landrat Michael Schünemann, Bürgermeister Jürgen Daul, die Präsidenten der Serviceclubs Lion und Rotary, Andreas Kösel und Dr. Georg Thönnissen sowie der Leiter des Polizeikommissaiats Holzminden, Oliver Tschirner: Der Erlös dieses Benefizkonzerts, 10.000 Euro schwer, ist für den Präventionsrat bestimmt. (bs)

