Dienstag, 29. Januar 2019

„Fundsache Tafel“ ist keine Fundsache

Dieses Grundstück an der Böntalstraße ist als ein möglicher Standort für einen HAWK-Neubau in der Prüfung. Foto: spe

Holzminden. Der Empfang der neuen Drehleiter der Feuerwehr, die „Fundsache Tafel“, deren juristische Bewertung abgeschlossen ist, und die Standortfrage eines möglichen neuen HAWK-Gebäudes waren Gegenstand von „Anfragen und Anregungen“ in der jüngsten Ratssitzung in Holzminden. Politiker hatten sich beklagt, dass sie zum Empfang der Drehleiter nicht eingeladen waren. Die Finder von 14.000 D-Mark in einer bei der Tafel gekauften Textilie haben offenbar kein Anrecht auf das Geld. Und gegen den potenziellen HAWK-Standort auf der Grünfläche zwischen Böntalstraße und Unterem Teich regt sich politischer Widerstand. (spe)

