Montag, 17. August 2020

Funkamateure auf dem Ith stellen weltweite Verbindungen her

Manfred Schilling (rechts, in seinem „Funker-Bus“) und Jürgen Schodder kommunizieren mit der Welt. Fotos: spe

Holzen-Ith. Eigentlich wollten sich an diesem Wochenende die Mitglieder des DARC-Ortsverbandes H 39 Marienburg an ihrer Funkhütte am Rande der Ithwiesen zum Grillen treffen. Doch coronabedingt wurde nichts daraus. Jürgen Schodder (Rufzeichen DG7AS) aus Brünnighausen bei Coppenbrügge und Manfred Schilling (DL6HBX) aus Lüneburg zog es dennoch hinaus und hinauf auf den Bergkamm. Beide sind leidenschaftliche Funkamateure. Ihre Mission: „Mal sehen, welche Möglichkeiten hier gegeben sind.“ Sie schlugen an der Funkhütte, die am Rande der Segelflugwiese steht, ihr Quartier auf, stellten alle möglichen Funkantennen auf und suchten Kontakt mit Gleichgesinnten in aller Welt – längst auch per Bildfunk. Mit einem Funkamateur aus Virginia bei New York kam eine Funkverbindung über 7.500 Kilometer zustande. Rekord für dieses Wochenende!

Den ausführlichen Artikel lesen Sie im TAH vom 17. August