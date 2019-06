Montag, 03. Juni 2019

Funken setzen Hecke in Brand

Einsatz der Feuerwehr in Hohenbüchen. Foto: Hendrik Meier

Hohenbüchen. Beim Abflammen von Unkraut mit einem Gasbrenner flogen am Montagmittag an der Hartmannsttraße in Hohenbüchen Funken in eine Hecke und setzten diese in Brand. Die Feuerwehren aus Hohenbüchen und Grünenplan verhinderten Schlimmeres. Gegen kurz vor 12 Uhr ging der Notruf in der Leitstelle in Hameln ein. Ein Anwohner der Hartmannstraße hatte mit einem Gasbrenner das Unkraut auf seinem Hof entfernt. Durch auftretenden Wind flogen funken in eine angrenzende Hecke und entzündeten diese. Die Feuerwehr Hohenbüchen war schnell vor Ort und konnte mit einem gezielten Löschangriff Schlimmeres verhindern. Mittels einer Wärmebildkamera vom Tanklöschfahrzeug der Ortsfeuerwehr Grünenplan wurden die letzten Glutnester lokalisiert und abgelöscht. Insgesamt waren 20 Einsatzkräfte von Polizei, DRK und Feuerwehr unter der Leitung von Hohenbüchens stellvertretendem Ortsbrandmeister Timo Holzhausen im Einsatz. Der Einsatz konnte nach 30 Minuten beendet werden.