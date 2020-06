Dienstag, 09. Juni 2020

Funkenflug setzt Strauchschnitt in Brand

Für die Einsatzkräfte aus Stadtoldendorf war der Brand in der Nähe des Schützenhauses Mittendorfs Park mehr eine Routineangelegenheit.

Stadtoldendorf. Unerwarteten Besuch von der Freiwilligen Feuerwehr Stadtoldendorf hat am Dienstagabend, 9. Juni, eine Familie in ihrem Wochenendhaus in Stadtoldendorf erhalten. Der Mann und die Frau waren gerade dabei ihren Grill anzufeuern. Funkenflug hatte abgeschnittene und mittlerweile getrocknete Brombeerzweige in Brand gesetzt, die mehr qualmten als brannten. Den Rauch konnten Einwohner sehen, den „Brandort“ aber nicht genau lokalisieren. So entpuppte sich die Meldung zum Einsatzort, „Mardieksweg, Schützenhaus Mittendorfs Park“ als etwas schwammig. Die rund 25 Feuerwehrleute, die mit fünf Fahrzeugen ausgerückt waren, mussten erstmal suchen, ehe sie das etwas abgelegene Gelände gefunden hatten. Mit rund 2.000 Liter Wasser aus dem Löchgruppenfahrzeug war der kokelnde Brombeerschnitt dann auch schnell abgelöscht. Verletzt wurde niemand, Sachschaden entstand auch nicht. (ue)