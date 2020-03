Dienstag, 10. März 2020

Funkstille zwischen Symrise und der IG BCE

Diese Grafik zeigt, wie sich der Symrise-Umsatz seit dem Börsengang 2006 entwickelt hat. Grafik: Symrise

Holzminden. Die äußerst positiven Zahlen, die Symrise-Chef Dr. Heinz Jürgen Bertram am Dienstag stolz in Frankfurt der Presse präsentierte, werden bei den Vertretern der Industriegewerkschaft BCE und des Betriebsrates sicher das Blut in Wallung bringen. Versuchen sie doch gerade, Symrise an den Verhandlungstisch zu holen, um über eine Angleichung des Haustarifs an den aktuellen Flächentarif der Branche zu erreichen. Doch die Symrise-Spitze lehnt das Gesprächsangebot ab. Gegenüber dem TAH erklärte Unternehmenssprecher Bernhard Kott: „Hier und heute gibt es keine Gespräche.“ (rei)

