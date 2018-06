Dienstag, 12. Juni 2018

„Funktioniert das wirklich?“

Nach einem halben Jahr Projektarbeit: Schüler des Beruflichen Gymnasiums präsentieren ihre außergewöhnlichen Ideen.

Holzminden. Die Fünf stehen mit ihrem „Power-Bank-Schuh“ am Eingang zur BBS-Mensa. Auf dem Tisch vor ihnen steht der Prototyp. Den Schuh, der beim Laufen Strom fürs Handy produziert, gibt es bislang nur einmal. Erfunden haben ihn Schüler des zwölften Jahrgangs des Beruflichen Gymnasiums an der Georg-von-Langen-Schule. Es ist nicht die erste Erfindung, die oben auf dem Kiesberg gemacht wurde. Und es ist nicht die einzige, die im Rahmen der BG-Projektpräsentationen am Dienstag gezeigt wird. Aber die Fünf – Malte Brockmann, Marc Treuberg, Anna-Maria Wyzgol, Jasper Hölzchen und Pascal Nillius – sind besonders stolz auf ihre Erfindung. Die Idee dazu hatten sie bereits auf dem Ideencampus in Göttingen vorgestellt. Doch die Experten der Privaten Hochschule Göttingen, die diese Workshops organisiert, waren zwar von der Idee überzeugt, zweifelte aber stark an der Umsetzbarkeit. Jetzt haben sie sie eines Besseren belehrt.

„Funktioniert das wirklich?“, diese Frage müssen die Fünf am Dienstag auch mehr als einmal beantworten. Dann nimmt Pascal das USB-Kabel mit den Handy-Adapter-Steckern, schließt es an den Schuh und ans Handy an, zeigt auf das Ladesymbol und bestätigt damit: „es funktioniert!“

Nicht nur an seinem Stand funktioniert, was zum Unterrichtskonzept des Beruflichen Gymnasiums gehört. Im zwölften Jahrgang erhalten die Schüler einen klar umrissenen Projektauftrag, haben in kleinen Gruppen mit bis zu fünf Schülern ein halbes Jahr zeit, ihn umzusetzen. Sie müssen den Umsetzungsprozess in einer Mappe dokumentieren und die Ergebnisse präsentieren. Und sowohl im Bereich Technik, als auch im Bereich Wirtschaft und im Bereich Ernährung ist Kreativität nicht nur erwünscht, sondern gefordert.

Präsentiert werden die Ergebnisse deshalb auch nicht allein in den eigenen Klassenräumen mit dem Lehrer als Notengeber, sondern im Rahmen einer kleinen Messe, über die nicht nur die Schüler des elften Jahrgangs schlendern, mit dem Auftrag, sich schon einmal anzuschauen, was im nächsten Jahr auf sie zukommt. (bs)

Lesen Sie den ausführlichen Bericht im TAH vom 13. Juni 2018