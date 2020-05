Sonntag, 31. Mai 2020

Fußball-Bundesliga: 6:1-Sieg von Borussia Dortmund in Paderborn

Jadon Sancho erzielte drei Tore gegen den SC Paderborn - (sid.de / PIXATHLON )

Mit 6:1 (0:0) besiegte der Tabellenzweite der Fußball-Bundesliga, Borussia Dortmund, den Tabellenletzten aus Paderborn. Die Dortmunder waren von Anfang an die dominierende Mannschaft, taten sich aber am Anfang schwer gegen die defensiv sehr gut eingestellten Ostwestfalen. So ging es torlos in die Halbzeitpause. Nach dem Seitenwechsel kamen die Dortmunder mehr aus der Tiefe und dominierten weiterhin das Spiel in der Paderborner Benteler-Arena. In der 54. Minute erzielte Thorgan Hazard nach Vorarbeit von Emre Can die verdiente 1:0-Führung für die Favre-Truppe. Keine drei Minuten später war es Jadon Sancho, der auf 2:0 erhöhte. Julian Brandt bediente den am zweiten Pfosten freistehenden Flügelflitzer der Borussen. Zwar konnten die Paderborner durch einen Handelfmeter (72., Uwe Hünemeier) den Abschlusstreffer erzielen, doch keine zwei Minuten danach stellte Jadon Sancho den alten Abstand wieder her. Die Vorlage gab Thorgan Hazard. Bis zum Abpfiff hatten die Schwarz-Gelben den SC Paderborn im Griff und ließen Ball und Gegner laufen. Kurz vor Schluss machten Hakimi das 4:1, Schmelzer das 5:1 und Sancho das 6:1. (fhm)