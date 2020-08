Montag, 03. August 2020

Fußball im Kreis Holzminden: Saison könnte am 1. September starten

Der Ball im Fußballkreis rollt spätestens Anfang September wieder.

Kreis Holzminden. Die niedersächsische Landesregierung hat die Voraussetzungen geschaffen, nun kann es auch offiziell wieder losgehen: Der Fußballkreis Holzminden könnte theoretisch am 1. September wieder mit dem Spielbeginn starten. „Die Vorbereitungen laufen auf Hochtouren, sowohl im Erwachsenen- als auch im Juniorenbereich“, sagt August Borchers, Vorsitzender des NFV-Kreises Holzminden auf TAH-Anfrage. Der Spielausschuss peile aber das Wochenende, 5. und 6. September an. Konkrete Vorgaben und Weichenstellung soll es für die Vereine im Rahmen einer Videokonferenz geben, die Mitte August statt des Staffeltages abgehalten werde.

Mit der am 1. August in Kraft getretenen Corona-Verordnung ist nun die Sportausübung in einer Gruppe mit bis zu 50 (bisher 30) Personen zulässig. Somit können ab sofort Trainingsheinheiten und vor allem auch Freundschaftsspiele mit maximal 24 Spielern pro Mannschaft, also 48 Personen und einem Schiedsrichter durchgeführt werden. Darüber hinaus lassen die Bestimmungen der Corona-Verordnung auch wieder Pflichtspiele zu, so dass der Pflichtspielbetrieb des Spieljahres 20/21 voraussichtlich am 1. September mit einer Englischen Woche beginnen könnte. „Insofern kommen wir unserer Zusage nach, rechtzeitig or Saisonbeginn zu informieren, um somit eine entsprechende Vorbereitungszeit zu gewährleisten“, sagt Helge Krsteleit, Teamleiter Spielbetrieb, beim Niedersächsischen Fußballverband.

Alle bisher geltenden Dokumentationspflichten, Abstands- und Hygieneregeln sind weiterhin zu beachten, sofern nicht anderslautende Verordnungen in Kraft treten. Gleiches gilt auch für die Bestimmungen für Zuschauer, die nur beschränkt zusehen dürfen. „Bitte beachten Sie aber, dass es aufgrund von behördlichen Vorgaben weiter zu neuen und lokalen Einschränkungen kommen könnte“, betont Kristeleit weiter. (ue)