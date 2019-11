Freitag, 08. November 2019

Fußball: Spielabsagen in der Bezirks- und Kreisliga

Die Plätze in Grünenplan und Hehlen wurden gesperrt. Foto: tah

Kreis Holzminden. Der Regen der letzten Tage fordert die ersten „Opfer“ beim Sport. Am Freitagmittag wurde das Spiel der Fußball-Bezirksliga zwischen Tuspo Grünenplan und SV Bavenstedt II abgesagt, das eigentlich am Sonnabend, 9. November, um 14 Uhr angepfiffen werden sollte. Der Platz ist gesperrt. Auch das Spiel in der Fußball-Kreisliga zwischen VfR Hehlen und MTV Bevern, das am Sonntag, 10. November, um 14 Uhr stattfinden sollte, ist abgesagt. (fhm)