Sonntag, 17. Dezember 2017

Fußgänger bei Unfall tödlich verletzt

Der Unfall geschah in Höhe der Polizeidienstsstelle an der Allersheimer Straße.

Holzminden. Am Sonntag gegen 17.44 Uhr fuhr ein 18-Jähriger mit einem Mitsubishi Geländewagen die Allersheimer Straße in Holzminden in Richtung Bülte. In Höhe der Polizeidienststelle erfasste der Pkw einen 82-jährigen Mann, welcher gerade die Allersheimer Straße überquerte. Der Fußgänger wurde bei dem Aufprall schwer verletzt. Der Rettungsdienst war mit zwei Rettungswagen und einem Notarzt vor Ort und brachte den Fußgänger nach der Erstversorgung ins Krankenhaus Holzminden. Im Krankenhaus erlag der Fußgänger dann seinen schweren Verletzungen. Der Fahrzeugführer erlitt einen Schock. Die Unfallstelle wurde zur Unfallaufnahme komplett gesperrt. Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern an.