Samstag, 01. Februar 2020

Fußgänger wird am Ortseingang Höxter von einem Pkw erfasst

Symbolfoto

Am frühen Sonnabendmorgen ereignete sich kurz hinter dem Ortseingang Höxter (aus Godelheim kommend) ein Autounfall, bei dem ein 24-Jähriger schwer verletzt wurde. Gegen 5.45 Uhr wurde der Fußgänger von einem Auto erfasst und musste mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht werden. Die Fahrerin wurde leicht verletzt. In Höhe des Felsenkeller-Parkplatzes wurde die Bundesstraße 64 während der Unfallaufnahme für gut eine Stunde voll gesperrt. Noch ist nicht bekannt, wie es zu dem Unfall kam. Die Polizei ermittelt. (beb)