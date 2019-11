Sonntag, 24. November 2019

Gäste-Führung hat nur fünf Minuten Bestand

Rühles Tobias Fischer (links) und Fürstenbergs Fabian Pleier-Helm im Bodenduell.

Fürstenberg (bk). Der MTV Fürstenberg hatte in der Fußball-Kreisliga Tabellenschlusslicht SV Rühle zu Gast. Die vergangenen Spiele liefen für den MTV alles andere als rund. Zuletzt musste man sich mit 1:2 dem FC Boffzen geschlagen geben. Mit 14 Punkten aus elf Spielen stand das Team von Trainer Werner Müller vor der Partie nur auf Rang zehn. Gegner SV Rühle kann von so einer Punkteausbeute nur träumen. Magere zwei Punkten konnten bisher auf der Habenseite verbucht werden. Damit findet man sich abgeschlagen auf dem letzten Tabellenplatz wieder. Ein Sieg beim MTV war für die Mannschaft um Coach Karsten Beermann also eigentlich Pflicht. Der SV konnte auch früh in Führung gehen, diese hatte aber nur fünf Minuten Bestand, dann nahm das Schicksal seinen Lauf und der MTV setzte sich am Ende mit 4:1 (3:1) durch. (bk)

