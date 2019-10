Montag, 28. Oktober 2019

Gäste punkten in der Nachspielzeit

Die Brökelner Jan-Philip Busse (links) verliert diesen Zweikampf gegen den Wesertaler Tim Kluth.

Polle. Die SG Wesertal hat auch am zehnten Spieltag der Fußball-Kreisklasse die weiße Weste gewahrt und bleibt weiter das einzige Team dieser Spielklasse, das noch kein Spiel verloren hat. Allerdings musste die Elf von Trainer Kai Kunkel im Spitzenspiel gegen den Tabellenzweiten Federn lassen und sich mit einem aus Wesertaler Sicht ärgerlichen 3:3 (2:2)-Unentschieden begnügen. Ägerlich, da der Ausgleich für die Gäste erst in der dritten Minute der Nachspielzeit erzielt wurde.

In einem überhart geführten Spiel des Gastes aus Hohe/Brökeln, der den jungen Spielern der SG teilweise den Schneid abkaufte, stand am Ende ein schmeichelhaftes 3:3-Remis. Jan Meier brachte die SG bereits nach 25 Sekunden mit 1:0 in Führung. Leon Düwel erhöhte in der 13. Minunte auf 2:0. Und so schien es schon früh auf ein eindeutiges Ergebnis für die Tabellenführerin hinauszulaufen. Aber Kevin Jäger 27. und Cedric-Pascale Eilers 32. glichen durch zwei Standards aus. In der 48. Minunte ließ sich Gästekeeper Timo Reese zu einer Tätlichkeit hinreißen. Strafstoß und nur die Gelbe statt einer klaren Roten Karte waren die Folge. Tim Kluth verwandelte sicher zum 3:2. In kürzester Zeit hätte die SG den Deckel draufmachen können. Die tollsten Chancen wurden kläglich vergeben. Einen Benny-Mai-Kracher aus 25 Metern konnte der Gästekeeper mit einer tollen Parade über die Latte lenken. Zwei Handspiele im Gästestrafraum verweigerte der schwache Schiedsrichter der Heimmannschaft. In der 93 Minute nahm das Schicksal schließlich seinen lauf und Marco Doerries gelang nach einem kapitalen Abwehrfehler noch das unverdiente Tor zum 3:3.

„Mit völlig übertriebener Härte wurde unseren Jungs teilweise der Schneid abgekauft. Ich verstehe den Schiedsrichter auch nicht, hier muss er rigoros durchzugreifen. Letztlich können wir aber mit der Punktteilung leben“, zeigte SG-Fachwart Jürgen Grabs nach Spielende ziemlich verärgert.

SG Wesertal: Karl-Frederic Hartmann – Marcel Salzmann, Tim Kluth, Daniel Haas, Benjamin Mai, Kevin Argentiero (84. Benjamin Bot, Jan Meier (77. Oliver Penno), Sam Luca Gemke, Patrick Hansmann, Mehmet Tuma (65. Alain Düwel).

FC Hohe/Brökeln: Timo Reese – Jan-Philip Busse (58. Tobias Gründel), Christopher Meyer, Cedric-Pascal Eilers, Niklas Grupe (ab 46. Niels Jablonski), Marco Dörries, Timo Hundertmark, Konstantin Framke, Robert Schöbel, Chris Söffker, Kevin Jäger.