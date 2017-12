Dienstag, 12. Dezember 2017

Gästebeitrag wird abgeschafft

Das Lichterfest in Bodenwerder ist ein touristischer Anziehungspunkt.

Bodenwerder. Für den Tourismusbeitrag in der Samtgemeinde Bodenwerder-Polle gibt es eine neue Berechnung. Künftig ist der Umsatz der Betriebe für diesen Beitrag maßgebend. Die bisherige Zonenregelung wird abgelöst, der Gästebeitrag wird komplett abgeschafft. Bislang hatte man den Tourismusbeitrag auf der Basis unterschiedlicher Zonen erhoben. So wurden Unternehmen, die nicht direkt in den touristischen Zentren wie Bodenwerder liegen, prozentual geringer veranschlagt. (fhm)

