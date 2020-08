Freitag, 28. August 2020

Ganz großes Kino an der Weser

Leinwandprobe am Weserufer neben der Eisenbahnprobe. Foto: Ruth Emanuel

Bodenwerder. Der Verein Kaleidoskop veranstaltet im Rahmen der Reihe „Bodenwerder Macht selbst“ ein Freiluftkino an der Weser. Gezeigt am Sonnabend, 5. September, natürlich ein Münchhausen-Film. „Die Abenteuer des Baron Münchhausen“ von Terry Gilliam wird am Bodenwerderaner Weserufer neben der Eisenbahnbrücke zu sehen sein. Filmstart ist um 21.30, Einlass 20 Uhr, der Eintritt ist frei.

