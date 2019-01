Montag, 07. Januar 2019

Gartenhütte abgebrannt

Drei Feuerwehren waren an den Löscharbeiten beteiligt.

Höxter. In der Kleingartenanlage Im Brückfeld ist am Montag eine Holzhütte aus bislang nicht bekannten Gründen komplett ausgebrannt. Der Eigentümer der Hütte, ein 74-jähriger Höxteraner, bemerkte den Brand gegen 14 Uhr und verständigte die Feuerwehr. Den Einsatzkräften der Freiwilligen Feuerwehren aus Höxter, Lüchtringen und Boffzen gelang es schnell, den Brand zu löschen. Der Schaden beträgt rund 7.500 Euro. Da der Besitzer des Gartenhauses möglicherweise Rauchgas eingeatmet hatte, wurde er vorsorglich in ein Krankenhaus gebracht. Die Ermittlungen zur Brandursache sind noch nicht abgeschlossen.