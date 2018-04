Dienstag, 10. April 2018

Gartenlaube zwischen Kirchbrak und Oelkassen brennt

Die Feuerwehr brachte den Brand schnell unter Kontrolle.

Kirchbrak. Eine Gartenlaube an der Kreisstraße zwischen Oelkassen und Kirchbrak hat am Dienstagabend gebrannt. Gegen 17.45 Uhr ging die Alarmmeldung bei der Leitstelle der Feuerwehr ein, dass ein Schuppen an der Kreisstraße in Höhe des ehemaligen Sägewerks Feuer gefangen habe. Als die Feuerwehr eintraf, schlugen die Flammen schon aus der Außenwand. In der Hütte befindet sich zwar ein Ofen, es ist aber nicht sicher, ob dort geheizt wurde. Die Brandursache ist noch völlig unklar. Im Einsatz waren der Löschzug Vogler, ein Fahrzeug der Feuerwehr Halle und ein Fahrzeug der Feuerwehr Bodenwerder. Die Einsatzkräfte brachten mit dem Wasser aus zwei Tanklöschfahrzeugen den Brand schnell unter Kontrolle, eine vorsorglich verlegte Schlauchleitung zur Lenne brauchte nicht in Betrieb genommen werden. (nig/Fotos: jbo)