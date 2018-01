Donnerstag, 11. Januar 2018

Gasleck in der Bürgermeister-Schrader-Straße in Holzminden

Rauchen verboten am Ort der Leckage: Im Einmündungsbereich Viktoria-Luise-Weg wurde gestern gebaggert.

Holzminden. Ab Dienstag wird weitergearbeitet in der Bürgermeister-Schrader-Straße in Holzminden. Trotz Winterpause der Negenborner Baugesellschaft seit vor Weihnachten sind die bislang ausgeführten Arbeiten dem Zeitplan voraus. Zurzeit ruhen die Arbeiten, sind Bauzäune beiseite geräumt und alle Anliegergrundstücke erreichbar. Gestern rückte dennoch ein Bagger an, denn an einer Gasleitung in Höhe der Einmündung Viktoria-Luise-Weg war ein Leck festgestellt worden. Der Schaden musste kurzfristig repariert werden. Gefahr bestand nicht. (spe)

