Dienstag, 28. Mai 2019

„Gaudi Gastronomie“ eröffnet Himmelfahrt in Forst „Plan B“

Denise Keßner und Annett Scheinost (stehend) eröffnen Himmelfahrt in Forst „Plan B“. Foto: spe

Holzminden/Forst. Die ersten eineinhalb Jahre unter eigener Regie waren eine harte Schule. Im November 2017 traten Denise Keßner und Annett Scheinost nach der Insolvenz von Hucky Kilian die Nachfolge an, machten sich als Gastronominnen selbstständig und gründeten als GbR die K&S Gastronomie. Sie übernahmen die Stadthallen-Bewirtschaftung und die Hafenbar. „Wir haben viel gelernt“, geben Scheinost und Keßner zu. Sie haben sich frei geschwommen und dokumentieren ein neues Selbstbewusstsein. Ihre kleine Firma heißt jetzt „Gaudi Gastronomie“. Aus der „Hallenwirtschaft“, der Stadthallen-Gastronomie, ist „Halle X“ geworden, der Vertrag verlängert. Um zwei Jahre verlängert ist auch der Pachtvertrag mit der Brauerei Allersheim für den Betrieb der „Hafenbar“ am Weserkai. Sie haben die Bewirtschaftung des Schützenhauses an der Steinbreite übernommen, und jetzt steht die Rückkehr nach Forst bevor: Am Himmelfahrtstag, 30. Mai, eröffnet „Gaudi Gastronomie“ hier „Plan B“, die Außengastronomie mit Biergarten an der großen Eventscheune. Die soll Ende Juni wieder zur Verfügung stehen. (spe)

