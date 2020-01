Dienstag, 21. Januar 2020

Gedenken im Holzener Gemeindehaus

Seit 1996 ist der 27. Januar ein gesetzlicher Feiertag. Foto: pixabay

Holzen. Am kommenden Montag, 27. Januar, jährt sich zum 75. Mal die Befreiung der Vernichtungs- und Konzentrationslager in Auschwitz. Seit 1996 ist dieser Tag in Deutschland ein gesetzlich verankerter Gedenktag an die Opfer. Im Kreis Holzminden finden die entsprechenden Gedenkveranstaltungen wie an vielen anderen Orten auch am darauffolgenden Sonntag, 2. Februar, statt. In diesem Jahr beginnen die Gedenkfeierlichkeiten nicht wie üblich auf dem Holzener Ehrenfriedhof, sondern werden gleich im Dorfgemeinschaftshaus der Gemeinde abgehalten.

Mehr lesen Sie im TAH vom 21. Januar 2020