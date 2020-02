Sonntag, 02. Februar 2020

Gedenken in Holzen

Klaus Kieckbusch stellte bei der Gedenkveranstaltung sein neues Buch vor. Foto: es

Holzen. Am Sonntag nach dem 27. Januar, dem Tag der Befreiung der Vernichtungs- und Konzentrationslager in Ausschwitz durch die Rote Armee, wird vielerorts an die Opfer des Nationalsozialismus gedacht. So auch im Gemeinschaftshaus in Holzen am Sonntag nach dem „Tag des Gedenkens an die Opfer des Nationalsozialismus“.

Der Holzer Ehrenfriedhof ist die zentrale Gedenkstätte für die Opfer des Nationalsozialismus im Landkreis Holzminden. Dieser soll durch Fördermittel wieder Instandgesetzt werden, sodass beim nächsten Gedenktag dort wieder ein Kranz niedergelegt werden kann. Auf dieses Zeichen des Gedenkens muss im Jahr 2020 leider verzichtet werden, da Wildschweine Mauern auf dem Friedhof beschädigt hatten. (es)

