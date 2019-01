Sonntag, 27. Januar 2019

Gedenkfeier für die Opfer des Nationalsozialismus in Holzen

Landrätin Angela Schürzeberg hielt die Gedenkrede und legte einen Kranz am Ehrenmal nieder.

Holzen. Seitdem die zentrale Gedenkfeier des Landkreises für die Opfer des Nationalsozialismus auf dem Ehrenfriedhof in Holzen stattfindet, hat es der Wettergott noch nie gut gemeint mit den Teilnehmern der Veranstaltung. Fast scheint es so, als wolle eine unsichtbare Macht das Frösteln noch verstärken, das die Besucher auf dem Gräberfeld regelmäßig bei der Erinnerung an die unmenschlichen Leiden zahlloser Menschen in der Vergangenheit befällt. Und so hingen auch in diesem Jahr die Wolken tief über dem Hils und die Menschen kauerten sich zeitweise unter den Regenschirmen zusammen, als Landrätin Angela Schürzeberg am Sonntagnachmittag an die Ereignisse vor 74 Jahren erinnerte. (jbo)

