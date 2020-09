Samstag, 26. September 2020

Gefährliche Körperverletzung in Höxter

Höxter. Am frühen Sonnabend kam es gegen 2 Uhr in der Innenstadt von Höxter zu einer gefährlichen Körperverletzung. Ein 34-Jähriger wurde von drei unbekannten männlichen Personen angesprochen und von einer Person unvermittelt ins Gesicht geschlagen. Noch am Boden liegend wurde er gegen den Kopf getreten und erlitt dabei Verletzungen, die den Einsatz eines Rettungswagens erforderlich machten. Der Verletzte wurde zur Behandlung in das Krankenhaus Höxter verbracht. Die unbekannten Täter konnten sich entfernen und trotz intensiver Fahndungsmaßnahmen nicht ermittelt werden. Hinweise zum Tatgeschehen bitte an die Polizei Höxter unter 05271-9620.

